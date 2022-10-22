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СБУ: В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій

Автор:
Олексій Ярмоленко
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В Україні вже повністю заборонили діяльність 12 проросійських політичних партій. Останньою до переліку додалася Соціалістична партія України.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, в Україні повністю заборонили діяльність таких партій:

  • Опозиційний блок;
  • Соціалісти;
  • Партія справедливості та розвитку;
  • Наші;
  • Держава;
  • Блок Володимира Сальдо;
  • Ліва опозиція;
  • Партія Шарія;
  • Союз лівих сил;
  • Опозиційна платформа – За життя;
  • Прогресивна соціалістична партія України;
  • Соціалістична партія України.

«СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах», — підкреслюють у відомстві.