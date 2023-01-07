У Бангкоку помітили китайського мільярдера Джека Ма. Він зник після публічного конфлікту з владою 2 роки тому

У таїландській столиці Бангкоку помітили засновника Alibaba Group, мільярдера Джека Ма. Він зник з очей громадськості після того, як у жовтні 2020 року розкритикував китайський уряд.
Про це повідомляє Reuters.
Джека Ма помітили в Instagram-акаунті володаря зірки «Мішлен», шеф-кухаря Супіньї Джунсуті, який 6 січня опублікував фотографію з Ма і підписав: «Для нас велика честь вітати вас та вашу родину у Джей Фай».
Кілька місцевих ЗМІ повідомили, що Ма був у ресторані із Супакітом Чеараванонтом, головою ради директорів Charoen Pokphand Group і Charoen Pokphand Foods PCL — найбільшої агропромислової групи Таїланду.
Тайські ЗМІ також писали, що Ма відвідав боксерський поєдинок на стадіоні Раджадамнерн у Бангкоку, де фотографувався з чемпіоном з тайського боксу Сомбатом Банчамеком.
Джек Ма зник з публічного поля восени 2020 року — після критики на адресу китайського уряду. Той згодом заблокував продаж акцій його компанії. Після цього Ма кілька разів зʼявлявся на публіці — китайські ЗМІ опублікували відео, в якому він звертається до вчителів із сільських регіонів (бізнесмен раніше був вчителем англійської мови). Паралельно його компанії стали обʼєктом широкомасштабних репресій з різних питань — від монополістичної поведінки до прав споживачів.
- Китайський технологічний магнат Джек Ма провів найуспішніший у світі продаж акцій компанії Ant і заробив понад $34 мільярди. Однак уряд викликав Ма на розмову, змусив його припинити IPO і посилив контроль над фінтех-компаніями.
- Згодом стало відомо, що уряд скасував продаж акцій Ant через те, що державні банки могли опинитися під загрозою. Вказівка зупинити публічну первинну пропозицію компанії надійшла безпосередньо від президента. Після цього Джека Ма ніхто не бачив.