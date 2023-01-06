США ввели санкції проти іранців, які причетні до поставок безпілотників росії

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво дронів-камікадзе. Іран продав їх росії, яка активно використовує ці дрони проти України.

Про це пише пресслужба Мінфіну США.

Санкції стосуються керівників та членів ради директорів компанії Qods Aviation Industries, яка є ключовим іранським розробником та виробником дронів.

Обмеження запровадили проти голови ради директорів QAI Сейєда Ходжатолла Горейші, який керував військовими дослідженнями та розробками Ірану та відповідав за переговори щодо угоди Ірану з росією про постачання іранських дронів. Також санкції ввели проти директора компанії Гассема Дамавандіана.

Крім цього, обмеження ввели ще проти чотирьох членів ради директорів цієї компанії.