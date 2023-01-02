Володимир Зеленський: Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО

Володимир Зеленський попередив, що росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Тільки за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів Shahed.

«Найближчим часом ця кількість може зрости. Ми маємо інформацію, що росія планує тривалу атаку. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити — і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші», — запевнив президент.

Зеленський також відзначив успішний захист неба бійцями командування «Центр», «Південь» та «Схід». Особливу увагу він приділив воїнам 96 Київської, 208 Херсонської і 138 Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301 Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також 39 зенітного ракетного полку Сухопутних військ. Саме вони максимально ефективно захищали небо на своїх напрямках.