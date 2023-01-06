Депутат Бундестагу: Україна отримає БМП Marder у першому кварталі 2023 року

Представник із зовнішньої політики Бундестагу Нільс Шмід заявив, що ФРН планує передати Києву 40 бойових машин піхоти Marder, без яких «зможе обійтися Бундесвер».

Про це пишуть Zeit і BILD.

За його словами, Україна отримає ці БМП у першому кварталі 2023 року.

Він зазначив, що ця техніка вимагатиме певного ознайомлення для українських воїнів. Також він висловив жаль, що рішення про поставки ухвалили лише зараз, але відкинув заклики про постачання Україні танків Leopard 2.