Депутат Бундестагу: Україна отримає БМП Marder у першому кварталі 2023 року

Представник із зовнішньої політики Бундестагу Нільс Шмід заявив, що ФРН планує передати Києву 40 бойових машин піхоти Marder, без яких «зможе обійтися Бундесвер».
За його словами, Україна отримає ці БМП у першому кварталі 2023 року.
Він зазначив, що ця техніка вимагатиме певного ознайомлення для українських воїнів. Також він висловив жаль, що рішення про поставки ухвалили лише зараз, але відкинув заклики про постачання Україні танків Leopard 2.
- 4 січня 2023 року Франція оголосила про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Наступного дня стало відомо, що США і Німеччина готують до передачі ЗСУ БМП M2 Bradley і Marder. Німеччина погодилася надати ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Politico писало, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams і Leopard.