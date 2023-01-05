Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври повернулись у користування держави

Дві культові споруди розташовані на території заповідника «Києво-Печерська лавра», раніше ними користувалась УПЦ МП.

5 січня завершила роботу комісія з передачі соборів, вона займалася інвентаризацією майна, а також складала акти технічного огляду двох будівель. На останнє засідання комісії 5 січня не зʼявився митрополит Павло, який мав підписати Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Утім, відмова підписувати не є перешкодою для повернення майна.

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра з 1990 року входить до списку обʼєктів світової спадщини ЮНЕСКО, а Трапезна церква є памʼяткою архітектури національного значення. Перед Новим роком заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором і Трапезною церквою.