У посольство росії в Ризі доставили підозрілий пакунок з речовиною. Ведеться слідство

Сьогодні, 4 січня, в посольство росії в Ризі доставили пакунок з «речовиною невстановленого походження».
Як пише Delfi, пожежно-рятувальна служба отримала виклик на вулицю Незалежності України о 15:08. Пакунок на той час перебував у будівлі посольства. На місці працюють екстрені служби. Інші подробиці поки що невідомі.
- У листопаді 2020 року в посольстві України в Мадриді вибухнув конверт, який надійшов поштою. Тоді легкі поранення отримав один співробітник.
- Після цього конверти з вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія премʼєра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії. Правоохоронці встановили, що листи надсилали з регіону Вальядолід.
- Після цього українські посольства і консульства почали масово отримувати погрози — закривавлені пакунки, в яких були очі тварин. Адреса відправника — автосалон Tesla в німецькому містечку Зіндельфінген. Відповідальні за відправку пакунків поки не встановлені.