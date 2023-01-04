У посольство росії в Ризі доставили підозрілий пакунок з речовиною. Ведеться слідство

Сьогодні, 4 січня, в посольство росії в Ризі доставили пакунок з «речовиною невстановленого походження».

Як пише Delfi, пожежно-рятувальна служба отримала виклик на вулицю Незалежності України о 15:08. Пакунок на той час перебував у будівлі посольства. На місці працюють екстрені служби. Інші подробиці поки що невідомі.