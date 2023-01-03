Мер Полтави Олександр Мамай вперше прокоментував підозру та заявив, що на його посаду полюють

Мер Полтави Олександр Мамай вперше прокоментував підозру в розголошенні інформації про розміщення військових. Він заперечив, що розголошував таємницю, адже ця інформація нібито є відкритою, і заявив, що на його посаду вже рік як полюють.
Відеозвернення він опублікував 3 січня.
«Я отримав підозру в тому, чого я не робив. Це підозра однієї людини. Вона є необґрунтованою і політично вмотивованою. Мене звинуватили в тому, що 15 грудня на пресконференції я сказав інформацію, яка повʼязана із забезпеченням військових. Наголошую, що це не засекречена інформація, вона є відкритою. [...] Хочу сказати, що з подібними проханнями звертались сотні чиновників різного рівня, зокрема керівництво області, а звинувачують тільки мене. Рік на мене полюють, точніше на мою посаду», — заявив Мамай.
За його словами, інформація, яку він розголосив, готувалась в обласній військовій адміністрації, «її бачили безліч працівників», вона зайшла відкритим листом і з нею ознайомились працівники міської ради, також її розіслали всім депутатам міської ради. Цю інформацію потрібно було повідомити депутатам, щоб вони прийшли на сесію і підтримали армію.
- 29 грудня 2022 року Олександру Мамаю повідомили про підозру в розголошенні відомостей про розміщення позицій Сил оборони України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
- Ще у 2021 році мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази сайту «Миротворець» за висловлювання в ефірі телеканалу «НАШ». Тоді він заявив, що на Донбасі «воюють дві наддержави» — США та росія, а в самому воєнному конфлікті «брат іде на брата».
- Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. Тоді за нього проголосували 61,6% виборців. У 2012 році Мамай вступив у Партію регіонів, але вийшов з неї у 2014 році — після втечі з України експрезидента Віктора Януковича. У 2015 році Мамая знов обрали мером Полтави. У 2018 році міськрада проголосувала за його відставку, звинувативши в порушенні Конституції. У листопаді 2020 року Мамая знову обрали мером міста.