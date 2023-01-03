У Європі — безпрецедентно теплий січень, встановлюються нові температурні рекорди

Європа переживає безпрецедентно теплий січень, по всьому континенту фіксують нові температурні рекорди.

Про це пише The Independent.

Так, щонайменше в семи країнах найтепліші січневі дні за всю історію спостережень були зафіксовані в перший день Нового року — у Білорусі, Данії, Чехії, Латвії, Литві, Нідерландах та Польщі.

У білоруському місті Високе температура сягнула рекордних +16,4 °C. Це побило попередній рекорд країни в січні на 4,5С.

У Польщі в селі Корбелів температура досягла+19 °C. Звичайна середня температура січня там становить +1 С. У Явірнику (Чехія) температура була на 16,6 °C вища за норму, тобто +19,6 °C, а не +3 °C, як завжди в цю пору року.

Тим часом у Данії температура становила +12,6 °C, у Латвії +11,1 °C, у Литві +14,6 °C, а в Нідерландах +16,9 °C.

Метеорологи пояснюють, що хоча зміна клімату відіграє велику роль у цій незвичайній погоді, безпосередньою причиною є тепловий купол, який утворився над Європою. Полярний вихор, відповідальний за холодний грудень у Британії, почав стискатися. Це означає, що більш мʼяке повітря з півдня та південного заходу, тобто з Північної Африки, перемістилося на північний схід до Європи, що призвело до рекордних температур.

«Ми бачили нічні температури +19 °C майже від Франції до Польщі через Німеччину. Це вище за звичайну нічну температуру в середині літа», — пояснили метеорологи.