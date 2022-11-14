У Європі очікують на аномально теплу зиму

Європа очікує, що взимку температури в середньому значно перевищуватимуть норму — це потенційно може полегшити ситуацію на ринках палива під час опалювального сезону.

Про це свідчать дані звіту Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus, який цитує Bloomberg.

Вчені повідомили, що прибережні райони вздовж Балтійського, Середземного і Північного морів майже напевно побачать температури, що перевищують історичні середні значення. Так, існує ймовірність від 50% до 60%, що температура буде значно вищою за історичні норми на більшій частині території Британії, Центральної та Південної Європи. Аномально високі температури можуть знизити попит на природний газ, який європейські країни квапляться накопичити.