У Києві чоловік запускав феєрверки — тепер йому загрожує до 5 років вʼязниці

У Подільському районі Києва 47-річний чоловік запускав салюти в новорічну ніч, попри заборону. Тепер йому може загрожувати до 5 років обмеження волі.
Про це повідомили в поліції Києва.
Близько опівночі 1 січня до столичної поліції надійшло декілька звернень про салюти в Подільському районі. Відео з феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах.
Поліцейські зʼясували, що феєрверки запускали у дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події вилучили використану пускову установку. Потім правоохоронці знайшли ймовірного підозрюваного, провели обшук у його квартирі та виявили кришку від використаного феєрверку.
Поліція затримала 47-річного киянина і відкрила провадження за фактом хуліганства. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до пʼяти років.
- 23 червня Київська міська рада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків у столиці, а також рух містом на транспорті без глушників, а 16 серпня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про заборону продажу й використання феєрверків та петард.