Хорватія офіційно стала 20-м членом єврозони

Сьогодні, 1 січня, Хорватія офіційно стала двадцятим членом єврозони і приєдналася до Шенгенської зони.

Відсьогодні євро в країні стає офіційною валютою, яка має поступово замінити хорватську куну. Місцева валюта має вийти з обігу до 31 липня 2023 року. Країна ще у вересні минулого року почала перехід на євро.

Також Хорватія стала частиною Шенгенського простору. Це означає, що між країнами шенгену всередині Євросоюзу немає внутрішніх кордонів. При вʼїзді в Хорватію сухопутним шляхом тепер не потрібно проходити прикордонний контроль.