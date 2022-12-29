З 1 січня при вʼїзді в Хорватію сухопутним шляхом українці не проходитимуть прикордонний контроль

З 1 січня до громадян України не застосовуватиметься прикордонний та митний контроль при вʼїзді до Хорватії сухопутнім шляхом, оскільки країна стає членом Шенгенської зони.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

«З 01.01.2023 Хорватія стане частиною Шенгенського простору. Це означає, що до громадян України, які прямують до Хорватії сухопутним шляхом, не застосовуватиметься прикордонний і митний контроль», — написав він.

Кирилич додав, що в аеропортах Хорватії цей контроль скасують з 26 березня 2023 року.