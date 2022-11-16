Єврокомісія рекомендувала приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони

Європейська комісія офіційно рекомендувала приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони. Це означає, що між цими країнами всередині Євросоюзу зникнуть внутрішні кордони.

Про це пише Єврокомісія у своєму Twitter.

«Їхні громадяни повинні користуватися всіма перевагами Шенгену без подальших зволікань», — зазначили там.

У Єврокомісії підкреслили, що Болгарія, Хорватія та Румунія виконали всі необхідні умови для приєднання до Шенгенської зони. Вони, зокрема, значно посилили прикордонний нагляд та налагодили внутрішню інформаційну систему.

Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 8 грудня проголосує за повне приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони.

До Шенгенської зони входять 26 європейських держав, з яких 22 — країни-члени ЄС. Крім них, до Шенгену приєдналися Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Усі країни Шенгену мають спільну візову політику, а на їхніх внутрішніх кордонах немає прикордонних пунктів і не проводиться перевірка. Її проводять лише на вʼїзді та виїзді з Шенгену.