Нідерланди заблокують вступ Болгарії до Шенгенської зони, але «зелене світло» Румунії та Хорватії дадуть.

Про це повідомляє NOS із посиланням на рішення нідерландського уряду.

Міністр закордонних справ Вопке Хукстра заявив, що Болгарії давати дозвіл на вступ до Шенгену поки що зарано.

«Тільки тоді, коли буде зрозуміло, що країна є добре функціонуючою конституційною державою, яка здатна боротися з корупцією та організованою злочинністю, Нідерланди можуть зробити нову оцінку», — сказав він.

Прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що питання Болгарії, можливо, вирішиться наступного року. Рютте окремо заявив про проблему нелегального перетину кордону з Туреччиною.