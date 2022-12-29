В Одесі знесли памʼятник Катерині II

В Одесі завершили демонтаж памʼятника російській імператриці Катерині ІІ.
Про це повідомив глава Одеської військової адміністрації Максим Марченко.
«Сьогодні відбулася справді історична подія. Нарешті памʼятник російській імператриці Катерині в Одесі був демонтований. Дякую мешканцям Одеси, які висловили свою позицію, що російській імперській спадщині не місце в сучасній, правовій, демократичній Україні», — написав він у Telegram.
Демонтаж почався у середу, 28 грудня. У міській раді Одеси повідомили, що монумент передадуть до художнього музею.
- 12 липня петиція під назвою «В Одесі замінити памʼятник Катерині ІІ на памʼятник американському актору Біллі Геррінґтону» набрала 25 тисяч підписів. За законом, після цього протягом 3 місяців від дня оприлюднення її мав розглянути президент.
- 13 липня ще одна петиція на сайті президента про знесення памʼятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тисяч голосів.
- 1 серпня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заміну в Одесі памʼятника російській імператриці Катерині ІІ на памʼятник американському гею-порноактору Біллі Геррінґтону. Він звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання.
- 30 листопада міська рада Одеси ухвалила рішення демонтувати памʼятник російській імператриці Катерині ІІ.