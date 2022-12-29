В Одесі знесли памʼятник Катерині II

В Одесі завершили демонтаж памʼятника російській імператриці Катерині ІІ.

Про це повідомив глава Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

«Сьогодні відбулася справді історична подія. Нарешті памʼятник російській імператриці Катерині в Одесі був демонтований. Дякую мешканцям Одеси, які висловили свою позицію, що російській імперській спадщині не місце в сучасній, правовій, демократичній Україні», — написав він у Telegram.

Демонтаж почався у середу, 28 грудня. У міській раді Одеси повідомили, що монумент передадуть до художнього музею.