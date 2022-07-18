Петицію про заборону в Україні російського букмекера 1xBet розгляне Зеленський

Петиція про заборону роботи російській компанії 1xBet в Україні набрала понад 25 000 підписів. Тепер її розгляне президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить сторінка петиції.

Ініціатор звернення Василь Лебєдєв оприлюднив петицію 8 липня. За 10 днів вона набрала 25 978 голосів.

Автор зазначає, що 30 березня 2022 року, у розпал повномасштабної війни росії в Україні, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії — на букмекерську діяльність та роботу онлайн-казино — ТОВ «Твоя беттінгова компанія».

І хоча формально компанія, яка отримала ці ліцензії, зареєстрована в Україні та на громадян України, документи, подані цією компанією, містять заявку на роботу в Україні під брендом відомого російського оператора азартних ігор 1xBet.

«Окрім того, торговельні марки 1xBet, на які була видана ліцензія, зареєстровані в 2015 році на кіпрську компанію Navasard Limited, зареєстровану в місті Нікосія, яка, за даними Forbes, належить громадянам рф Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну», — йдеться у петиції.

За словами автора, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вчинила всупереч державним інтересам України та на користь країни-агресора, що є неприпустимим під час відкритої військової агресії рф. До того ж, ця компанія не діє на сайті 1xbet.ua, на який отримала ліцензію, а працює на території України через неліцензійний сайт 1xbet.com. Це — порушення закону.

Ініціатор петиції вимагає, аби Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей провела перевірку роботи цього оператора азартних ігор в Україні, зафіксувала порушення у його діях та заборонила роботу 1xBet.

«Вимагаємо, аби Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей провела перевірку роботи російського оператора азартних ігор 1xBet в Україні, зафіксувала порушення в діях цього оператора, який веде свою букмекерську діяльність через неліцензійний сайт 1xbet.com, який обслуговує громадян рф та білорусі, вжила всіх заходів щодо блокування роботи цього сайту на території України та прийняла рішення про анулювання ліцензій, виданих ТОВ «Твоя беттінгова компанія» на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet», — йдеться у документі.

Відповідно до законодавства, після того як петиція набрала 25 тисяч голосів, протягом 3 місяців від дня оприлюднення її має розглянути президент Володимир Зеленський.