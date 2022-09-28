Міськрада Одеси відмовилася переносити до музею памʼятник Катерині ІІ

Одеська міськрада не підтримала проєкт рішення про демонтаж і переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею памʼятника імператриці Катерині ІІ.
Рішення підтримали лише 17 членів міськради, повідомляє місцевий депутат від «Європейської солідарності» Петро Обухов.
Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси, але набралося тільки 17. Інші утрималися, серед них і чинний мер Одеси Геннадій Труханов.
Група ініціаторів рішення зазначили у пояснювальній записці, що «увічнення російських, імперських, комуністичних та антиукраїнських діячів, подій і символів [...] у вигляді пам’ятників у місті Одеса, є неприпустимим в умовах війни, розв’язаної державою-агресором російською федерацією проти України».
- 12 липня петиція під назвою «В Одесі замінити памʼятник Катерині ІІ на памʼятник американському актору Біллі Геррінґтону» набрала 25 тисяч підписів. Відповідно до законодавства після цього протягом 3 місяців від дня оприлюднення її мав розглянути президент.
- 13 липня ще одна петиція на сайті президента про знесення памʼятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тисяч голосів.
- 1 серпня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заміну в Одесі памʼятника російській імператриці Катерині ІІ на памʼятник американському гею-порноактору Біллі Геррінґтону. Він звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання.