Збиття літака МАУ: країни, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, вимагають від Ірану погодитися на арбітраж

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія вимагають від Ірану погодитися на арбітражний розгляд спору про збиття літака рейсу МАУ над Тегераном. Тоді загинули 176 людей.
Про це пише пресслужба МЗС.
Там зазначили, що всі ці країни є учасницями Монреальської конвенції 1971 року. Ця конвенція вимагає від країн забороняти, запобігати та карати за правопорушення проти цивільної авіації, зокрема за незаконне та навмисне знищення повітряного судна.
«Відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 року, ми вимагаємо, щоб Іран погодився на арбітражний розгляд спору, повʼязаного зі збиттям літака рейсу PS752 двома ракетами класу «земля — повітря», запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР)», — заявили країни.
Вони зазначили, що цей крок є частиною загальної стратегії, яка спрямована на забезпечення справедливості для жертв трагедії та їхніх родин.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 людей на борту, зокрема 57 громадян Канади, загинули. За кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- 8 січня 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.