«Харківські угоди»: суд дозволив арештувати колишнього міністра оборони Михайла Єжеля

Київський апеляційний суд дозволив арештувати колишнього міністра оборони України Михайля Єжеля у справі погодження «Харківських угод» на користь росії.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 28 грудня.

Михайлу Єжелю, який у квітні 2010 році обіймав посаду голови Міноборони, закидають державну зраду. За даними слідства, він знав, що угода з росією загрожує суверенітету країни, але погодив її без зауважень, чим допоміг створити передумови для збільшення кількості військ рф у Криму і подальшого вторгнення.

Де наразі перебуває Єжель — невідомо, його оголосили в розшук.