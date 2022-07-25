«Харківські угоди»: двом колишнім міністрам оголосили підозри у держзраді

Двом колишнім міністрам часів Віктора Януковича оголосили підозру за підготовку «Харківських угод», за якими Україна продовжила термін перебування російського чорноморського флоту у Криму.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

Підозри за ч. 1 ст. 111 КК повідомили колишньому міністру закордонних справ Костянтину Грищенку та колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу. Наразі фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою з Януковичем та премʼєр-міністром Миколою Азаровим свідомо завдали шкоди суверенітету України, пішовши на навʼязані президентом рф дмитром медведєвим кроки.

«Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній премʼєр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави-агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році», — сказано у повідомленні.

Вказані колишні міністри брали участь у підготовці проєкту цієї угоди, зокрема готували розпорядження Кабміну про схвалення та проєкт закону про ратифікацію угоди.