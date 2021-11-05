«Схеми»: Заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював «Харківські угоди»

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював «Харківські угоди», за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту у Криму.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

Журналісти знайшли в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року. Саме тоді члени засідання визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати «Харківські угоди».

Учасником засідання був і Руслан Демченко, який тоді обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. За даними оприлюдненої стенограми, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди в сесійній залі.

Серед аргументів Демченка тоді були високі ціни на російський природний газ для України.

«У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, домовленостей та компромісу», — зазначив він.

Демченко, зокрема, стверджував, що «Харківські угоди» і російський флот у Криму — це стабільність для України.

«Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності у Криму. Обидві сторони повʼязані між собою серйозними зобовʼязаннями. Обидві сторони зацікавлені у стабільній ситуації як у двосторонніх відносинах, так і навколо флоту», — підкреслював дипломат.

Позиції членів комітету нацбезпеки тоді були різними: сім депутатів проголосували за ратифікацію «Харківських угод» у Раді, сім — проти. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, Верховна Рада більшістю проголосувала за ратифікацію цих угод.

«Харківські угоди»

21 квітня 2010 року в Харкові тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу (знижка у вигляді анулювання митних зборів). При цьому угода фактично не надавала жодного зниження ціни на газ (перед цим її навмисно підвищили).

Через «Харківські угоди» збільшилась кількість військових Росії на території України. Надалі ці військові Чорноморського флоту разом з іншими російськими військовими вторглися на територію Криму, що призвело до окупації півострова, яка триває з 20 лютого 2014 року.