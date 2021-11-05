«Схемы»: Заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал «Харьковские соглашения»

Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал «Харьковские соглашения», согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».
Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года. Тогда члены заседания решали, рекомендовать ли депутатам ратифицировать «Харьковские соглашения».
Участником заседания был и Руслан Демченко, занимавший тогда должность заместителя министра иностранных дел Украины. По данным обнародованной стенограммы, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.
Среди аргументов Демченко были высокие цены на российский природный газ для Украины.
«В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, кроме как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, по договоренностям и компромиссу», — отметил он.
Демченко, в частности, утверждал, что «Харьковские соглашения» и российский флот в Крыму — это стабильность для Украины.
«Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота», — подчеркивал дипломат.
Мнения членов комитета нацбезопасности тогда разделились: семь депутатов проголосовали за ратификацию харьковских соглашений в Раде, семь — против. На следующий день, 27 апреля 2010 года, Верховная Рада большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.
«Харьковские соглашения»
21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа (скидка в виде аннулирования таможенных сборов). При этом соглашение фактически не предоставляло никакого снижения цены на газ (перед этим ее намеренно повысили).
Из-за «Харьковских соглашений» увеличилось количество военных России на территории Украины. В дальнейшем эти военные Черноморского флота вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Крыма, что привело к оккупации полуострова, которая продолжается с 20 февраля 2014 года.
- 11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ поручили проверить ратификацию документа о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины — «Харьковских соглашений», и всех 236 депутатов, которые за них проголосовали. Впоследствии в СБУ сообщили о начале этой проверки.
- Через несколько дней в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия «Харьковских соглашений», которые приняли в 2010 году. Тогда эти соглашения фактически открыли дорогу к аннексии Крыма.