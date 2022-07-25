Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

Про це йдеться в указі президента №528/2022.

«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — зазначається в документі.

За даними розслідування «Схем», перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював «Харківські угоди», за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту у Криму. Журналісти знайшли в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року. Саме тоді члени засідання визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати «Харківські угоди». Учасником засідання був і Руслан Демченко, який тоді обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. За даними оприлюдненої стенограми, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди в сесійній залі.

Крім цього, журналіст Юрій Бутусов називав прізвище Демченка серед тих, через кого була нібито зірвана спецоперація із затримання бійців «ПВК «Вагнера», які летіли через Білорусь.

Руслан Демченко від початку незалежності України працював на дипломатичній службі. У 1992-1996 роках він працював у посольстві США, потім 3 роки був співробітником Служби протоколу Президента України. У 2000-2003 роках працював консулом у Стамбулі, а в 2003-2005 роках — послом України в Сербії та Чорногорії.

За часів Януковича він був заступником міністра закордонних справ та займався питаннями відносин із росією.