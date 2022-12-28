Чернівецька облрада просить президента і Раду заборонити УПЦ МП

Чернівецька обласна рада звернулася до вищого керівництва держави з проханням заборонити діяльність Української православної церкви в єдності з московським патріархатом. Відповідне звернення направили до уряду, парламенту та президента.

Депутати, зокрема, просять розробити механізм заборони УПЦ МП та внести зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» про заборону діяльності релігійних організацій (обʼєднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (обʼєднання), керівний центр (управління) якої перебуває за межами України в державі, яка визнана такою, що здійснила збройну агресію проти України.

Також депутати вважають за необхідне забезпечити невідкладну реєстрацію документів релігійних організацій громад, які змінили підпорядкування у канонічних та організаційних питаннях, ухваливши рішення про перехід до Православної церкви України.

За це рішення проголосували 33 депутати Чернівецької облради, троє — проти, двоє утрималися.