Держприкордонслужба: Росіяни та білоруси не формують ударне угруповання для наступу на Україну

На території білорусі не формується наступальне угруповання, окупанти нагнітають ситуацію.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

«Ситуація по цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Вона дещо напружена в інформаційному полі. Підрозділи білорусі, як і раніше, перебувають на посиленні кордону з нашою країною, проте ані кількість, ані характер дій цих підрозділів не змінюються», — сказав Демченко.

Він пояснив, що білорусь і росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи акцент на цьому напрямку. При цьому вони не створили угруповання, яке готове зараз вторгнутися на територію України.

«Наша головна задача — зробити сильною оборону на цьому напрямку, щоб не допустити вторгнення підрозділів рф чи рб. Підрозділи ДПСУ та інші складові Сил оборони готові до розвитку ситуації в будь-якому варіанті», — зазначив Демченко.

Напередодні, 23 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дії кремля свідчать про плани росії поновити наступ на Україну, а заклики росіян до переговорів — це спроба виграти час на підготовку і перегрупування військ. Він нагадав, що росія за останні місяці мобілізувала до лав армії приблизно 200 тисяч осіб, а тактика рф на полі бою свідчить про те, що керівництво військ не рахується зі втратами. Водночас рф намагається закупити зброю та боєприпаси у союзників, зокрема в Ірану.