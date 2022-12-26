«Схеми»: У глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка проходять обшуки

У голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка проходять обшуки у справі про його можливий звʼязок із компанією, яка отримала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області.

Про це повідомили журналісти проєкту «Схеми».

За їхніми даними, обшуки почалися вранці 26 грудня. Вони тривають безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА — у кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який відповідає за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг, та низці інших департаментів ОВА.

Також обшуки проходять у підрядників — у приміщеннях фірми «Будінвестінжиніринг», на виробничих підприємствах та у повʼязаних з ними людей.