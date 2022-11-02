САП відкрила справу через розслідування, де фігурує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження через розслідування про прямий звʼязок між головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком і компанією, яка отримала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області.

Про це САП повідомила у коментарі «Радіо Свобода».

Справу відкрили за статтями про зловживання владою та відмивання грошей, які отримали злочинним шляхом. Керівник Дніпропетровської ОДА Резніченко поки не є підозрюваним або обвинуваченим у цих справах.