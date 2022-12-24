У Китаї заявили, що не хочуть «обирати між друзями», кого підтримувати на війні — росію чи Україну

Посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну поставило Китай «у дуже складне становище». Він наголосив, що китайська влада не хоче «обирати між друзями» — Україною та рф.
Про це він розповів в інтервʼю газеті South China Morning Post: «Ми зазнаємо побічної шкоди від цієї кризи. І росія, й Україна є хорошими друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції»
Посол наголосив, що війна в Україні створила «велику напругу» у відносинах між Європою та Китаєм.
«На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі та президентом путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення. Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги росії. Насправді, наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові долучатися до будь-яких мирних зусиль», — запевнив він.
Водночас Фу Конг заявив, що США отримують вигоду з цього конфлікту, тому що продають зброю Україні та заробляють на енергетичній кризі в Європі.
- Нещодавно, 14 грудня, американська газета The Wall Street Journal писала, що Сі Цзіньпін в останні тижні доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні звʼязки з росією. Так, план включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці та збільшення китайських інвестицій в російську інфраструктуру (залізниці та порти). Також росія та Китай зараз проводять більше фінансових операцій в рублях та юанях, аніж в євро чи доларах, що допомагає захистити їх від майбутніх санкцій та забезпечити ширший обіг китайської валюти.
- Китай офіційно не постачає росії військову допомогу і виступає за територіальну цілісність України, проте агресію росії не засуджує. У липні цього року речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що США винні у вторгненні росії в Україну.