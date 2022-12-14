The Wall Street Journal: Лідер Китаю доручив уряду налагодити тісніші економічні звʼязки з росією

Так, план включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці та збільшення китайських інвестицій в російську інфраструктуру (залізниці та порти). Також росія та Китай зараз проводять більше фінансових операцій у рублях та юанях, аніж в євро чи доларах, що допомагає захистити їх від майбутніх санкцій та забезпечити ширший обіг китайської валюти.

У письмовій заяві Міністерства закордонних справ Китаю йдеться, що «Китай та росія є всебічними стратегічними партнерами одне одного, а розвиток двосторонніх відносин будується на засадах несоюзництва, неконфронтації та ненацілювання на треті сторони».

Газета пише, що партнерство Китаю з росією допомогло захистити москву від економічних наслідків західних санкцій. Також воно сприяє глобальному розколу: багато країн, що розвиваються, залежать від Китаю в торгівлі, і тому не приймали чийсь бік у конфлікті.