В МЗС Китаю заявили, що «США винні» в нападі росії на Україну

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що США винні у вторгненні росії в Україну. Це він сказав, коментуючи заяву представника Держдепартаменту США Неда Прайса, який застеріг Пекін від надання росії зброї чи допомоги для ведення війни проти України.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

«Як ті, хто розпочав кризу в Україні та є найголовнішим чинником, що її підживлює, США повинні глибоко задуматися над своїми помилковими діями з роздмухування вогню з українського питання та припинити розігрувати блокову конфронтацію і створювати нову холодну війну», — заявив Ліцзянь.

Він сказав, що Китай займає «обʼєктивну і справедливу» позицію щодо України, а також «стоїть на боці миру та справедливості». Підозри США та заяви про санкції він назвав тиском.