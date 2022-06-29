США додали до чорного списку пʼять китайських компаній через підтримку армії росії

Адміністрація президента США Джо Байдена додала п’ять компаній з Китаю до торгового чорного списку через підтримку російської армії.

Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві торгівлі США зазначили, що ці компанії постачали товари російським «підприємствам, що викликають занепокоєння» через російське вторгнення в Україну, і додали, що зазначені китайські фірми «продовжують укладати контракти на постачання російським організаціям, які перебувають під санкціями».

Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь не підтвердив і не спростував те, що ці китайські фірми продавали товари російським військовим. Натомість він наголосив, що Китай виступає проти санкцій США проти росії.

Згідно з Федеральним реєстром, у чорному списку також опинилася ще 31 компанія з таких країн, як росія, ОАЕ, Литва, Пакистан, Сінгапур, Велика Британія, Узбекистан та Вʼєтнам. Із 36 компаній, доданих до чорного списку, 25 мали операції в Китаї.