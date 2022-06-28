США ввели санкції проти 70 організацій та 29 фізосіб з рф та заборонили імпорт російського золота

Сполучені штати Америки ввели додаткові санкції проти росії.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Зокрема під забороною опинився імпорт російського золота до Сполучених Штатів.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази рф. У санкційному списку — Державна корпорація «Ростех», яка працює у широкому спектрі галузей, включаючи автомобільну, оборонну, авіаційну та металургійну. Це холдингова компанія, яка охоплює понад 800 організацій у різних галузях.

Під санкціями опинилися відкрите акціонерне товариство «Російська електроніка», яка відповідає за понад 50% виробництва електронних компонентів у росії та «КАМАЗ», — найбільший російський виробник вантажівок.

Обмеження торкнуться також організацій, що беруть участь у війні проти України, зокрема, у списку — «Союз добровольцев Донбасса» та 16 його учасників.

Під американські санкції потрапили діючі та колишні ватажки «л/днр»: новий «очільник» уряду «днр» віталій хоценко, його «попередник» олександр ананченко, їхні «заступники», а також — олександр бородай, колишній «прем’єр-міністр» так званої «днр» та колишній керівник «апарату безпеки» «днр» андрій пінчук.

Доповнюється...