WSJ: Китай продає росії необхідні для війни товари

З початку повномасштабного вторгнення китайський експорт до росії значно зріс. Китай, попри свої заяви про нейтральність, продає росії товари, які необхідні їй для продовження війни.

Про це пише The Wall Street Journal.

Дані китайської митниці вказують на те, що за перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем з КНР до росії зросли більш ніж удвічі — до приблизно $50 мільйонів, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Значно зріс експорт друкованих плат, а експорт оксиду алюмінію у 400 разів перевищив показники минулого року.