Сейм Литви дозволив збільшити кількість інструкторів для ЗСУ в ЄС та Великій Британії

Сейм Литви одноголосно ухвалив поправку до постанови про участь литовських військових у міжнародних операціях. Зокрема, у тренувальних місіях для українських армійців від Європейського Союзу та Великої Британії.
Про це повідомляє Delfi.
Згідно з постановою у місії ЄС зможуть брати участь до 40 литовських військових і держслужбовців, а в тренуваннях у Великій Британії — до 25.
Крім того, литовську військову місію для ЗСУ, яку Сейм схвалив ще в 2017 році, можуть провести в країнах ЄС і НАТО, якщо держави запросять литовських інструкторів для участі в навчаннях бійців ЗСУ на їхній території. У цій операції зможуть взяти участь до 60 литовських військових та цивільних співробітників.
У 2023 році литовські армійці планують навчити близько 1 500 українських військових, з них 1 100 перебуватимуть у Литві.
- Європейський Союз створив місію військової допомоги для подальшої підтримки Збройних сил України. Вона носить назву EUMAM і передбачає індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, в тому числі Сил територіальної оборони. EUMAM працюватиме на території держав-членів ЄС і матиме свій Оперативний штаб у Брюсселі. Командувач — віце-адмірал Ерве Блежан. Місія спочатку триватиме два роки, а фінансова орієнтовна сума загальних витрат на цей період становитиме €106 мільйонів.
- 22 грудня у Чехії завершила підготовку перша група українських військовослужбовців у межах місії Європейського Союзу з підготовки бійців ЗСУ.