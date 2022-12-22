У Чехії завершила підготовку перша група українських військових у рамках місії ЄС

У Чехії завершила підготовку перша група українських військовослужбовців у межах місії Європейського Союзу з підготовки бійців ЗСУ (EUMAM).
Про це пише видання iDNES.
Під час тритижневого курсу підготовки українські військові відпрацювали базові навички, зокрема стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти. Крім того, військові вчилися планувати атаки, оборону або пересування. Командувач Сухопутних військ чеської армії Роман Нахончик зазначив, що чеські та українські військовослужбовці обмінюються досвідом ведення реального бою.
Очікується, що протягом наступного року до Чехії прибудуть ще чотири групи українських військовослужбовців чисельністю близько 800 людей. Перша з них має почати підготовку вже в січні.
- Європейський Союз створив місію військової допомоги для подальшої підтримки Збройних сил України. Вона носить назву EUMAM і передбачатиме індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, в тому числі Сил територіальної оборони. EUMAM працюватиме на території держав-членів ЄС і матиме свій Оперативний штаб у Брюсселі. Командувач — віцеадмірал Ерве Блежан. Місія спочатку триватиме два роки, а фінансова орієнтовна сума загальних витрат на цей період становитиме €106 мільйонів.