Вбивство Кирила Тлявова: Суд звільнив із СІЗО четвертого обвинуваченого

Переяславський міський райсуд звільнив з-під варти четвертого обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова Івана Приходька.

Як повідомляє «Суспільне» із залу суду, колишньому поліцейському Приходьку призначили цілодобовий домашній арешт із зобов’язаннями.

Про зміну запобіжного заходу клопотали прокурори. Вони просили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета, проте через нестачу пристроїв суд обмежився домашнім арештом без браслета та зобов’язав Приходька повідомляти суд про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон та утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими.

Прокурори послалися на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав умови утримання Приходька неналежними, а термін його перебування в неволі надмірним. ЄСПЛ також зобов’язав державу відшкодувати Приходьку понад €9 тисяч. Прокурори пояснили, що ЄСПЛ не має апеляційної чи касаційної інстанції, тому рішення ЄСПЛ є обов’язковими для виконання, оскільки Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

Адвокат Приходька заявив, що оскаржить рішення суду і буде просити нічний домашній арешт.

Ще трьом фігурантам суд подовжив запобіжні заходи на два місяці: Дмитро Кривошей та ще один колишній поліцейський Володимир Петровець залишаться під заставою, а син Петровця — під зобов’язанням матері.