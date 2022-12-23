Конкурс на посаду директора НАБУ: до відбору допустили 74 кандидатів, четверо відсіялися

Із 78 кандидатів, які подали документи для участі в конкурсі на посаду директора НАБУ, до відбору допустили 74.

Про це пише НАБУ у своєму Telegram-каналі.

Щодо трьох кандидатів у комісії були зауваження — їх не допустили до конкурсу. Ще один кандидат відкликав свою кандидатуру, тому що перебуває в зоні бойових дій.

29 грудня відбудеться черговий етап конкурсу — тестування на знання законодавства.

Комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро завершила прийом документів. У конкурсі планували взяти участь 78 кандидатів.