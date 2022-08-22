Комісія з обрання директора НАБУ провела перше засідання. Що вирішили

Конкурсна комісія з відбору директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провела своє перше установче засідання.

Засідання комісії транслювалось на Youtube-каналі Кабміну.

На засіданні ухвалили вимогу до Кабінету міністрів створити робочу групу для розробки правил та норм самого відбору. Це потрібно для оптимізації процесу конкурсу.

Комісія також визначилася, що збиратиметься орієнтовно раз на тиждень, за необхідності, а постійного голову та заступника комісії обере після затвердження регламенту роботи комісії.