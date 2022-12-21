У конкурсі на посаду директора НАБУ візьмуть участь 78 претендентів

Комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро завершила прийом документів. У конкурсі візьмуть участь 78 кандидатів.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Бюро опублікувало список претендентів. Серед них — колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк та нардепка від «Слуги народу» Юлія Яцик.
- Попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом пʼятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.
- 22 серпня конкурсна комісія з відбору директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провела своє перше установче засідання.