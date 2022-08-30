В ОП очікують, що конкурс на директора НАБУ закінчиться за 3 місяці

Обрання директора Національного антикорупційного бюро України може відбутися за три місяці.

Про це в коментарі Інтерфаксу заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

«22 вересня має розпочатися конкурс з обрання директора НАБУ. З урахуванням усіх процедур, мені здається, що він має завершитися протягом трьох місяців, десь так приблизно», — спрогнозував він.

За його словами, сам процес обрання директора НАБУ залежатиме від регламенту, який встановить конкурсна комісія, та кількості і тривалості етапів співбесід з кандидатами.