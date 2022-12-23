У Маріуполі російські окупанти почали зносити драмтеатр. У березні там від авіаудару загинули люди

В окупованому місті Маріуполь Донецької області місцева «влада» почала зносити драматичний театр. У березні від російського авіаудару там загинули, за різними підрахунками, від 300 до 600 людей.

Про це вранці 23 грудня повідомив радник законного мера Петро Андрющенко.

За його даними, повному демонтажу підлягають задня та центральна частини театру, проте фронтальну залишать цілою як «основу реконструкції». Андрющенко наголошує, що демонтують лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, «а не вигаданий пропагандою підрив зсередини».