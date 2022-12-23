У Маріуполі російські окупанти почали зносити драмтеатр. У березні там від авіаудару загинули люди

В окупованому місті Маріуполь Донецької області місцева «влада» почала зносити драматичний театр. У березні від російського авіаудару там загинули, за різними підрахунками, від 300 до 600 людей.
Про це вранці 23 грудня повідомив радник законного мера Петро Андрющенко.
За його даними, повному демонтажу підлягають задня та центральна частини театру, проте фронтальну залишать цілою як «основу реконструкції». Андрющенко наголошує, що демонтують лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, «а не вигаданий пропагандою підрив зсередини».
- Із початку повномасштабного вторгнення за Маріуполь точилися запеклі бої. Росіяни обстрілювали його забороненими боєприпасами та щодня здійснювали по кілька авіанальотів. Прихистком для багатьох містян стала будівля драматичного театру — у його підвалі було бомбосховище. Там ховалися тисячі людей, зокрема діти та хворі, які потребували особливої уваги медиків. Саме перед драмтеатром був знаменитий напис «Діти», який було видно із супутника.
- 16 березня 2022 року російський бомбардувальник скинув на будівлю драмтеатру авіабомбу. Міська рада повідомляла, що в театрі загинули приблизно 300 людей, однак розслідування Associated Press свідчить, що загинули загинули майже 600 людей.
- 20 травня стало відомо, що окупанти завершили розбирати завали зруйнованого драмтеатру, а знайдені тіла поховали у братській могилі. Відтак достеменно дізнатись, скільки там загинули людей, неможливо.