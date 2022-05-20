Окупанти в Маріуполі завершили розбирати завали зруйнованого драмтеатру. Знайдені тіла поховали у братській могилі

У Маріуполі окупанти завершили розбирати завали зруйнованого драмтеатру в центрі міста. Знайдені тіла поховали у братській могилі в Мангуші.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Сьогодні окупанти завершили разбор завалів та вивіз тіл загиблих з драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в драматичному театрі», — написав він.

Андрющенко підкреслив, що загиблих поховали в Мангуші під номерами, без імен.