Міськрада: У Драмтеатрі Маріуполя загинули близько 300 людей

У Маріупольській міськраді повідомили, що, за даними очевидців, унаслідок обстрілу росіянами Драматичного театру, у підвалі якого ховалися сотні людей, загинуло близько 300 жителів міста.

«Драматичний театр цинічно знищили вісники «русского мира». Цих фашистів XXI століття не зупинив ані величезний напис ДІТИ, ані заяви самих людей, що там лише мирні — жінки, діти, люди похилого віку. Окупант знав, куди бʼє. Знав, які можуть бути наслідки, і все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості», — заявили у міськраді.