У російському Мурманську знову сталася пожежа на єдиному авіаносному крейсері рф «Адмірал Кузнєцов».
Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.
Голова Обʼєднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов стверджує, що сталося «маленьке займання» під час ремонту, його вдалося загасити. За словами Рахманова, збитків і постраждалих нібито немає.
- «Адмірал Кузнєцов» у складі флоту рф з 1991 року. За цей час його ремонтували щонайменше сім разів. Загалом процес зайняв приблизно 13 років. Крейсер уперше брав участь у бойових діях у Сирії у 2016—2017 роках, після чого став на ремонт, який досі триває.
- У 1995 та 1996 роках на крейсері сталися дві аварії під час походу, у 1998 році він розлив мазут, у 2002, 2006 та 2009 роках корабель горів разом з екіпажем, у 2016 році він «заглох», а у 2018 році на нього впав плавучий кран під час ремонту. У грудні 2019 року «Адмірал Кузнєцов» знову горів.