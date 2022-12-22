На російському авіаносному крейсері «Адмірал Кузнєцов» укотре виникла пожежа

У російському Мурманську знову сталася пожежа на єдиному авіаносному крейсері рф «Адмірал Кузнєцов».

Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.

Голова Обʼєднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов стверджує, що сталося «маленьке займання» під час ремонту, його вдалося загасити. За словами Рахманова, збитків і постраждалих нібито немає.