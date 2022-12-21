Центр спротиву: Російські «вагнерівці» готують провокацію в білорусі поблизу України

Росія готує провокацію на кордоні з Україною, ймовірно, щоб втягнути білоруську армію у війну проти української держави.
Як повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ, у село Крупейкі Гомельської області прибула група 80—90 осіб з легкоброньованою технікою та інженерними підрозділами. Група причетна до «ПВК Ліга», яка є частиною «ПВК Вагнера».
Водночас білорусь уже запровадила тимчасове обмеження на вʼїзд та вхід біля прикордонної смуги Лоївського району, який межує з Чернігівщиною.
«Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області», — заявили в ЦНС.
- Війська білорусі та росії в грудні поводили тренування зі злагодження. Також росія завозить до білорусі військову техніку, а її мобілізовані проходять там підготовку.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу. Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв також заявив, що ризик наступу окупаційних військ з території білорусі поступово зростає.
- 20 грудня росія почала перекидати ближче до кордону з Україною техніку і особовий склад, що були на білоруських полігонах.