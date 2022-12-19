Reuters: Країни ЄС розглядають ліміт ціни на газ на рівні €180/МВт-год

Міністри енергетики країн Європейського Союзу 19 грудня обговорювали можливий рівень обмеження цін на газ. Цінова межа може складати €180 за мегават-годину.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, Чехія, яка головує у Раді ЄС, запропонувала запровадити ліміт, якщо ціни на газовому хабі Dutch Title Transfer Facility (TTF) перевищать €180 євро за мегават-годину протягом трьох днів.

Деякі країни, зокрема Німеччина, попереджають, що ліміт ціни може мати непередбачені негативні наслідки. На противагу цьому у проєкті пропозиції йдеться, що ліміт можуть призупинити за певних обставин. Наприклад, якщо це спричинить значне збільшення маржинальних вимог учасників газового ринку.