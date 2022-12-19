Знищені будівлі і російська техніка. Журналісти показали, як зараз виглядає острів Зміїний

Кореспондент проєкту «Донбас.Реалії» відвідав звільнений влітку від росіян острів Зміїний і зробив там низку фотознімків. Саме там росія вперше після повномасштабного вторгнення вчинила «жест доброї волі», вивівши звідти війська під ударами ЗСУ.
Будівлі на острові в основному зруйновані, багато знищеної російської техніки, серед якої щонайменше три зенітно-ракетних гарматних комплекси «Панцир-С1», комплекс ППО «Тор» і паливозаправники. Також на острові залишились боєприпаси.
- 30 червня ОК «Південь» повідомило, що війська росії залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами. У міноборони рф підтвердили відступ з острова, але назвали це «кроком доброї волі».
- Після висадки українського десанту, який підняв там прапори і повернувся назад, росіяни періодично обстрілювали острів, але у липні припинили це робити.