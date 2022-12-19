Велика Британія наступного року надасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Боєприпаси постачатимуть за контрактом на £250 млн ($304,7 млн). Така допомога повинна забезпечити постійний потік критично важливих снарядів для українських військ.

Премʼєр-міністр Ріші Сунак закликав союзників збільшити військову допомогу Україні, а також обговорити нагальні потреби ЗСУ, зокрема постачання систем протиповітряної оборони.