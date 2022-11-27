Велика Британія підтвердила передачу Україні новітніх високоточних ракет Brimstone 2 Dual Mode. Міноборони країни опублікувало відео відвантаження цих ракет.

Про передачу Brimstone 2 Україні раніше писали військові аналітики. До цього ЗСУ отримали від Британії сотні ракет Brimstone 1.

Brimstone — це сімейство керованих ракет класу «повітря — земля». Система наведення ракети використовує радар міліметрових хвиль і напівактивний лазер. Максимальна дальність дії ракети першого покоління становить 20 км. Дальність роботи Brimstone 2 — до 60 км. У ракеті другого покоління більш точна система наведення.